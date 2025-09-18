L’ultima perizia dei Ris di Cagliari sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, potrebbe riscrivere ancora una volta i contorni di un caso che da quasi due decenni divide opinione pubblica e giustizia. Secondo quanto trapelato, l’analisi condotta dal colonnello Andrea Berti avrebbe escluso la presenza di un secondo aggressore sulla scena del crimine, contraddicendo l’ipotesi del concorso di più persone. La criminologa Roberta Bruzzone, intervistata da Fanpage.it, ha commentato le indiscrezioni sottolineando come la chiave resti proprio il numero degli aggressori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco, Bruzzone: “Nessuna revisione per Stasi, ecco perché”