Delibera della perequazione bocciata annullamento e nuova proposta

Annullamento della precedente delibera e contestuale inserimento, nelle norme tecniche attuative (nta) del piano regolatore generale (prg), del criterio della compensazione, in luogo della perequazione. È la scelta del Comune di Latina, in seguito alla bocciatura della precedente delibera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

