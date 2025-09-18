Dehors e tavolini il governo pensa alla proroga fino al 2027 | Roma insorge

Un allargamento che rischia di diventare eterno. Parliamo dei dehors, tavoli e sedie di Roma e non solo. Nonostante la Capitale si sia dotata di nuove regole che supereranno, definitivamente, quelle stabilite per fronteggiare l’emergenza covid, il governo vorrebbe prorogare le normative post. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dehors e tavolini, il Comune lancia la campagna per spiegare le nuove regole per l'occupazione di suolo pubblico

Dehors abusivi e tavolini selvaggi: multe per 50mila euro nell'area di piazza Navona

Dehors liberi fino al 2027: proroga per i tavolini all?aperto di bar e ristoranti

Dehors e tavolini, il governo pensa alla proroga fino al 2027: Roma insorge; “Bari ostaggio delle violenze e il sindaco Leccese dice no al Taser per la Polizia Locale”; Dehors a Roma, il Comune cambia ancora: gli spazi in periferia saranno ricalcolati.

Dehors, in arrivo dal governo una proroga fino a metà 2027 - La pandemia da Covid per fortuna è in gran parte alle nostre spalle, quel che resta viene con grande solerzia nascosto dal governo sotto al letto, dalla ... Come scrive vignaclarablog.it

Dehors e tavolini all’aperto verso la proroga al 2027 - Il Governo ha presentato un emendamento per prorogare al 2027 la scadenza della deregolamentazione sui dehors, in vigore dalla pandemia ... Riporta quifinanza.it