Degrado nelle palazzine Unrra Casas ad Aversa i residenti | Invasi da topi arrivano fin dentro casa

Teleclubitalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei palazzoni gialli scoloriti dal tempo di via Filippo Saporito, ad Aversa, i residenti convivono da tempo con un problema che sta rendendo loro la vita difficile: la presenza di topi e blatte. Soprattutto di sera, il quartiere normanno si trasforma in una sorta di discarica a cielo aperto. Da oltre un mese le famiglie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

degrado nelle palazzine unrra casas ad aversa i residenti invasi da topi arrivano fin dentro casa

© Teleclubitalia.it - Degrado nelle palazzine Unrra Casas ad Aversa, i residenti: “Invasi da topi, arrivano fin dentro casa”

In questa notizia si parla di: degrado - palazzine

PESCARA: PD, UNRRA CASE DI VIA RIGOPIANO SEMPRE PIU' NEL DEGRADO, PEGGIORA QUADRO ALLOGGI POPOLARI; Case popolari a Pescara: degrado, ritardi e diritti negati; Degrado nelle palazzine Unrra Casas ad Aversa, i residenti: Invasi da topi, arrivano fin dentro casa.

Cerca Video su questo argomento: Degrado Palazzine Unrra Casas