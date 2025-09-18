Degrado nelle palazzine Unrra Casas ad Aversa i residenti | Invasi da topi arrivano fin dentro casa
Nei palazzoni gialli scoloriti dal tempo di via Filippo Saporito, ad Aversa, i residenti convivono da tempo con un problema che sta rendendo loro la vita difficile: la presenza di topi e blatte. Soprattutto di sera, il quartiere normanno si trasforma in una sorta di discarica a cielo aperto. Da oltre un mese le famiglie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
