È accaduto tutto in pochi secondi, durante una puntata di Cartabianca che si è rapidamente trasformata da dibattito televisivo a scontro emotivo. L'atmosfera, già carica di tensione, si è accesa definitivamente quando Enzo Iacchetti, storico volto della televisione italiana, ha perso la pazienza di fronte all'interlocutore sionista Eyal Mizrahi. Le parole, più che discusse, sono diventate fendenti: accuse, indignazione e dolore si sono intrecciati sul filo sottile che separa il confronto dall'attrito. Il tema era quello più difficile, quello che nessun cuore affronta a cuor leggero: la guerra, i bombardamenti, e soprattutto i bambini vittime della violenza.

© Thesocialpost.it - “Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona