Definisci bambino | il victim blaming che tenta di legittimare i crimini israeliani

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro televisivo tra Iacchetti e Mizrahi mette in luce la strategia retorica di disumanizzazione: non si nega la strage commessa, si colpevolizzano le vittime, trasformando il carnefice in giudice e il massacro in atto legittimo e doveroso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona

