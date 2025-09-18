Definisci bambino | il victim blaming che tenta di legittimare i crimini israeliani
Lo scontro televisivo tra Iacchetti e Mizrahi mette in luce la strategia retorica di disumanizzazione: non si nega la strage commessa, si colpevolizzano le vittime, trasformando il carnefice in giudice e il massacro in atto legittimo e doveroso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: definisci - bambino
“Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona
"Anche i bambini avevano i kalashnikov, i bambini?" "Definisci bambino? Vergognati. Definisco bambino?" - X Vai su X
“Definisci bambino”. E poi stiamo ancora qui a chiederci con che termine chiamare quello che sta succedendo in quella zona a sud del Libano che nemmeno si può nominare… - facebook.com Vai su Facebook