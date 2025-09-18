Deepfake e minori l’Autorità garante lancia l’allarme | Individuare subito i frequentatori dei gruppi Telegram

L'associazione Meter di don Ferdinando Di Noto ha lanciato un preoccupante allarme proprio in coincidenza con la riapertura delle scuole: alcuni gruppi Telegram stanno diffondendo immagini di oltre un centinaio di studentesse italiane, fotografate nelle loro classi e successivamente modificate attraverso intelligenza artificiale deepnude per creare contenuti a carattere pedopornografico. La denuncia, presentata alla polizia postale, riguarda gli utenti di due specifici gruppi che operano sulla piattaforma di messaggistica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it