Decarbonizzazione trasporto marittimo esperti a confronto a Palermo

Palermo, 18 set. (Adnkronos) - Esperti nazionali ed europei a confronto oggi e domani a Palermo sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo. L'occasione è l'incontro 'Eu Ets Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione del settore marittimo', in corso al Marina Convention Center. Un appuntamento, a cui ha partecipato oggi anche il commissario straordinario dell'Adsp del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, dedicato all'ingresso del trasporto marittimo nel sistema europeo di scambio delle emissioni (Eu Ets), lo strumento con cui l'Unione Europea punta a ridurre l'inquinamento e accelerare la transizione ecologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Decarbonizzazione trasporto marittimo, esperti a confronto a Palermo

In questa notizia si parla di: decarbonizzazione - trasporto

Trasporto merci e decarbonizzazione, ecco perché non siamo pronti http://dlvr.it/TN4rxR #CAMION #trasportomerci #trasportomerce #tent - X Vai su X

Mario Mauro nominato coordinatore Ue per i corridoi di trasporto del Baltico, del Mar Nero e dell’Egeo #NAVE #trasporti #unioneeuropea #navigazione . Leggi l'articolo ? - facebook.com Vai su Facebook

Decarbonizzazione trasporto marittimo, esperti a confronto a Palermo ; EU ETS Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione del settore marittimo — Italiano; Decarbonizzazione del settore marittimo, Tardino: Il rispetto dell'ambiente è un obbligo non negoziabile.

Decarbonizzazione trasporto marittimo, esperti a confronto a Palermo - Tardino (Adsp), 'Rispetto ambiente deve essere accompagnato da sostenibilità economica' ... adnkronos.com scrive

Palermo, incontro sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo. Tardino: “Il rispetto dell’ambiente è un obbligo non negoziabile” - Oggi il commissario straordinario dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, è intervenuta al Marina Convention Center all’incontro “EU ETS Prospettive e opportunità per la decarboni ... Secondo ilsicilia.it