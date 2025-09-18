Decarbonizzazione trasporto marittimo esperti a confronto a Palermo 

Palermo, 18 set. (Adnkronos) - Esperti nazionali ed europei a confronto oggi e domani a Palermo sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo. L'occasione è l'incontro 'Eu Ets Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione del settore marittimo', in corso al Marina Convention Center. Un appuntamento, a cui ha partecipato oggi anche il commissario straordinario dell'Adsp del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, dedicato all'ingresso del trasporto marittimo nel sistema europeo di scambio delle emissioni (Eu Ets), lo strumento con cui l'Unione Europea punta a ridurre l'inquinamento e accelerare la transizione ecologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

