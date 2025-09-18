Decarbonizzazione e riconversione del petrolchimico | tavolo in prefettura

BRINDISI – Un tavolo interministeriale sulla decarbonizzazione è stato convocato, per la mattina di martedì 23 settembre, presso la prefettura di Brindisi. Il tema centrale sarà la riconversione della centrale Enel di Cerano. L'invito è stato rivolto ai rappresentanti delle istituzioni locali e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: decarbonizzazione - riconversione

El Garage. The Digital Cowboy · Born to Raise Hell. Se vedete questa spia accesa, fermate l’auto e spegnetela subito! El Garage, Via Don Bosco 20a 011 668 4378 #elgarage #torino #officina #officinameccanica #meccanico #pulizia #decarbonizzazione - facebook.com Vai su Facebook

Decarbonizzazione e riconversione del petrolchimico: tavolo in prefettura; Decarbonizzazione e riconversione del petrolchimico: tavolo in prefettura; FIALC CISAL Brindisi: Lyondell Basell partecipi alla riconversione industriale e non ostacoli il rilancio del sito petrolchimico.

Ex Ilva, tavolo governo-sindacati; Palazzo Chigi: «Illustrato piano decarbonizzazione», sigle chiedono riunione con gruppi parlamentari - Ci aspettavamo dei passi avanti, di riuscire a mettere la parola fine per aprire una strada che non sia quella dell’incertezza», dure le parole del segretario Uilm ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Decarbonizzazione ex Ilva: accordo senza date e con nodo polo Dri ancora aperto. Tavolo rinviato: ecco perché - La bozza di intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell'ex Ilva firmata al ministero delle Imprese non indica ... Lo riporta quotidianodipuglia.it