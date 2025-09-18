Death of Dracula vince il concorso internazionale dei Mille occhi

Il film vincitore della seconda edizione del Concorso Cinema sul cinema, cuore innovativo della manifestazione, è Death of Dracula di Attila Gödri, Gyopár Buzási, Flóra Kovács, Szabolcs Sztercey, Orsolya Orbán, Boglárka Angéla Farkas, Nóra Miklós, Zsófia Makkai (RomaniaUngheriaFrancia, 2025). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: death - dracula

The Death of Dracula e Orfeo, tra realtà e sogno il cinema in purezza a I Mille Occhi di Trieste

“Death of Dracula” vince il concorso internazionale dei Mille occhi

The Death of Dracula e Orfeo, due opere raffinate presentate al festival I Mille Occhi di Trieste che mescolano tecniche diverse tra realtà e sogno - facebook.com Vai su Facebook

FESTIVAL I MILLE OCCHI: “Death of Dracula” vince il Concorso Internazionale Cinema sul Cinema; “Death of Dracula” vince il concorso internazionale dei Mille occhi; Olivier Guez presenta “Mesopotamia” (La nave di Teseo) all’Antico Caffè San Marco.

The Death of Dracula e Orfeo, tra realtà e sogno il cinema in purezza a I Mille Occhi di Trieste - The Death of Dracula e Orfeo, due opere raffinate presentate al festival I Mille Occhi di Trieste che mescolano tecniche diverse tra realtà e sogno ... Da ilfattoquotidiano.it