Da nerazzurri a nerazzurri il Psg riparte da dove aveva lasciato. Insomma: nessuna sorpresa a Parigi, ma se c'era un modo peggiore per cominciare la Champions l'Atalanta l'ha trovato in soli tre minuti. Pronti, via: Maldini si incarta davanti all'area, Marquinhos gli ruba la palla e si presenta sotto porta per trasformare in gol un cross di Fabian Riuz. Insomma: sarà forse perché Juric - all'esordio nella coppa più grande - rinuncia all'attaccante per due falsi nove più falsi che non si può (De Ketalaere e Maldini stesso), sarà l'immensità del Parco dei Principi e dei campioni d'Europa, sarà che ci vorrebbe un po' più di coraggio, ma la partita è subito in salita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dea, troppo Psg