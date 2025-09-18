Dea troppo Psg
Da nerazzurri a nerazzurri il Psg riparte da dove aveva lasciato. Insomma: nessuna sorpresa a Parigi, ma se c'era un modo peggiore per cominciare la Champions l'Atalanta l'ha trovato in soli tre minuti. Pronti, via: Maldini si incarta davanti all'area, Marquinhos gli ruba la palla e si presenta sotto porta per trasformare in gol un cross di Fabian Riuz. Insomma: sarà forse perché Juric - all'esordio nella coppa più grande - rinuncia all'attaccante per due falsi nove più falsi che non si può (De Ketalaere e Maldini stesso), sarà l'immensità del Parco dei Principi e dei campioni d'Europa, sarà che ci vorrebbe un po' più di coraggio, ma la partita è subito in salita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: troppo - nerazzurri
Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»
Leoni Inter, i nerazzurri si ritirano dalla corsa: prezzo troppo alto, cosa filtra sulla difesa
Inter Primavera ko a Firenze: la Fiorentina vince 1-0, nerazzurri troppo tardivi nella reazione
A Monza basta un gran gol da fuori di Metlika, entrato in campo da pochi secondi. Nerazzurri fin troppo spuntati, ma la squadra di Valente interpreta la gara in maniera perfetta dal punto di vista tattico. È ancora primo posto in classifica - facebook.com Vai su Facebook
Andrea #Stramaccioni rilancia la sfida scudetto "#Napoli ed #Inter, a mio avviso, partono davanti a tutti e soprattutto alla pari. Il Napoli è fortissimo e mi piace, ma leggo troppo pessimismo intorno ai nerazzurri. Io penso che inizieranno spalla a spalla, anche - X Vai su X
Troppo Psg per l'Atalanta: Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos travolgono la Dea; Troppo Psg per l'Atalanta: Dea travolta 4-0 dai parigini. Gran gol di Kvara; FINALE Psg-Atalanta 4-0: Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos calano il poker.
Tonfo per la Dea, L'Eco di Bergamo: "Psg troppo forte per l'Atalanta: finisce 4-0" - Nella prima pagina di oggi de L'Eco di Bergamo, uno spazio viene chiaramente riservato all'Atalanta. Segnala tuttomercatoweb.com
?? Dea, troppi errori e Scalvini KO! ?? Il PSG dilaga e ne fa quattro | OneFootball - Nella ripresa il PSG cala altri due colpi: prima Nuno Mendes, imprendibile sulla sinistra e capace di mandare ancora in crisi la difesa della Dea, poi Gonçalo Ramos nei minuti finali. Scrive onefootball.com