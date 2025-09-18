Dea troppo Psg

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da nerazzurri a nerazzurri il Psg riparte da dove aveva lasciato. Insomma: nessuna sorpresa a Parigi, ma se c'era un modo peggiore per cominciare la Champions l'Atalanta l'ha trovato in soli tre minuti. Pronti, via: Maldini si incarta davanti all'area, Marquinhos gli ruba la palla e si presenta sotto porta per trasformare in gol un cross di Fabian Riuz. Insomma: sarà forse perché Juric - all'esordio nella coppa più grande - rinuncia all'attaccante per due falsi nove più falsi che non si può (De Ketalaere e Maldini stesso), sarà l'immensità del Parco dei Principi e dei campioni d'Europa, sarà che ci vorrebbe un po' più di coraggio, ma la partita è subito in salita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dea troppo psg

© Ilgiornale.it - Dea, troppo Psg

In questa notizia si parla di: troppo - nerazzurri

Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»

Leoni Inter, i nerazzurri si ritirano dalla corsa: prezzo troppo alto, cosa filtra sulla difesa

Inter Primavera ko a Firenze: la Fiorentina vince 1-0, nerazzurri troppo tardivi nella reazione

Troppo Psg per l'Atalanta: Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos travolgono la Dea; Troppo Psg per l'Atalanta: Dea travolta 4-0 dai parigini. Gran gol di Kvara; FINALE Psg-Atalanta 4-0: Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos calano il poker.

dea troppo psgTonfo per la Dea, L'Eco di Bergamo: "Psg troppo forte per l'Atalanta: finisce 4-0" - Nella prima pagina di oggi de L'Eco di Bergamo, uno spazio viene chiaramente riservato all'Atalanta. Segnala tuttomercatoweb.com

dea troppo psg?? Dea, troppi errori e Scalvini KO! ?? Il PSG dilaga e ne fa quattro | OneFootball - Nella ripresa il PSG cala altri due colpi: prima Nuno Mendes, imprendibile sulla sinistra e capace di mandare ancora in crisi la difesa della Dea, poi Gonçalo Ramos nei minuti finali. Scrive onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Dea Troppo Psg