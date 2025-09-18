De Pascale e Sadegholvaad | Diciamo no alla presenza di Israele alla fiera del turismo

Rimini, 18 settembre 2025 – Israele quest’anno molto probabilmente non ci sarà al Ttg, la fiera del turismo che si svolge a Rimini dall’8 al 10 ottobre. Storicamente l’ufficio turismo di Israele è sempre stato presente, negli ultimi anni, con un proprio stand alla manifestazione. Ma quest’anno Israele non compare, per ora, tra gli espositori. Per questioni di sicurezza, il rischio di attentati e proteste. E anche per le tensioni alle stelle e il clima contro Israele che si respira in Italia per gli attacchi a Gaza. Proprio oggi, il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale ed il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad hanno chiesto ufficialmente a Ieg di evitare la presenza di Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale e Sadegholvaad: “Diciamo no alla presenza di Israele alla fiera del turismo”

In questa notizia si parla di: pascale - sadegholvaad

