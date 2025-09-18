De Luca svela l’election day per Campania e Veneto
Il calendario elettorale d’autunno ha finalmente una data certa. Sarà il 23 e 24 novembre l’election day che porterà alle urne i cittadini di Veneto, Campania e Puglia. A sciogliere l’ultimo nodo è stato Vincenzo De Luca: il governatore della Campania ha anticipato che anche i veneti sceglieranno in quei giorni il successore di Luca . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
