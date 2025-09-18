De Luca | Netanyahu? Lo arresterei subito A Gaza è genocidio

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Netanyahu? Lo arresterei subito ». Con queste parole, dirette e senza mezzi termini, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha espresso la sua posizione durante la trasmissione Realpolitik, puntando il dito contro il premier israeliano. Il governatore ha ampliato la sua critica chiamando in causa anche l’atteggiamento dell’Occidente. «Sulla vicenda israeliana, l’Italia, e non soltanto l’Italia, ha dato una prova ignobile di viltà politica, di opportunismo e di doppiezza», ha dichiarato, denunciando la postura «ambigua e colpevole» delle democrazie occidentali. Parole ancora più dure quando De Luca ha commentato la situazione nella Striscia di Gaza: «È assolutamente un genocidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

de luca netanyahu lo arresterei subito a gaza 232 genocidio

© Thesocialpost.it - De Luca: “Netanyahu? Lo arresterei subito. A Gaza è genocidio”

In questa notizia si parla di: luca - netanyahu

Israele, Vincenzo De Luca su Gaza: È genocidio, Netanyahu dovrebbe essere arrestato.

Israele, Vincenzo De Luca su Gaza: "È genocidio, Netanyahu dovrebbe essere arrestato" - Con queste parole, nette e senza possibilità di equivoco, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca interviene come ospite a "Realpolitik". Riporta msn.com

De Luca: “Si può giocare con le parole ma a Gaza è genocidio attuato da un criminale, Netanyahu. E nella guerra in Ucraina non ci sono innocenti” - Possiamo giocare con le parole, ma a Gaza è un genocidio attuato da un criminale che si chiama Netanyahu“. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Netanyahu Arresterei