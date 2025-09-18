De Laurentiis show | Champions lunga andiamoci cauti poi la dedica a Conte e la stoccata a Kvaratskhelia

Le parole del presidente De Laurentiis prima di Manchester City-Napoli a Sky Sport. Il Napoli si apresta a tornare a giocare in Champions League dopo un doloroso anno di assenza dalle coppe europee. Il club azzurro torna nella massima competizione europea con ambizioni ritrovate: lo Scudetto dello scorso anno e lo stellare calciomercato estivo lasciano suggerire un club che non vuole affatto essere una comparsa in Europa. De Laurentiis: “Calma sulla nuova Champions”. Lo ha confermato anche Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato prima del match delle dichiarazioni a Sky Sport. Il presidente ha aperto con un racconto sul fim Scudetto Ag4in e sulla gara di stasera contro il City: “Abbiamo lavorato duramente, per tutto l’anno, facendo tesoro del successo che man mano stavamo raggiungendo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it