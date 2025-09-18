De Laurentiis rivela su Conte | Ha assorbito l’amore che corre per tutte le vie di Napoli Forse ci è rimasto male per la cessione di questo giocatore…

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato questo retroscena su Antonio Conte prima del match col Manchester City. A Sky, Aurelio De Laurentiis ha parlato così prima di Manchester City- Napoli, che vale il ritorno in Champions League. Le dichiarazioni sull’ex tecnico bianconero Antonio Conte. FILM SUL QUARTO SCUDETTO – « Abbiamo lavorato duramente per tutto l’anno, facendo tesoro anche del successo che man mano stavamo raggiungendo. Giravamo tante scene e tante interviste, per rendere le emozioni che stavano vivendo i tifosi e che stavamo vivendo tutti noi. E’ un film che secondo me farà vibrare di emozione tutti quanti i tifosi che vorranno rivivere le emozioni della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Laurentiis rivela su Conte: «Ha assorbito l’amore che corre per tutte le vie di Napoli Forse ci è rimasto male per la cessione di questo giocatore…»

In questa notizia si parla di: laurentiis - rivela

De Laurentiis rivela: “Ecco quanto ho rifiutato per il Napoli” | VIDEO

Il Mattino rivela il retroscena di mercato: De Laurentiis ci ha provato per #Kean, ma Commisso ha voluto fortemente confermare il suo bomber, rinnovandogli il contratto. #Napoli #Fiorentina #AcfFiorentina - facebook.com Vai su Facebook

De Laurentiis: “Conte? Tifosi Napoli, state sereni. Ha 3 anni di contratto e poi…”; De Laurentiis: Io e Conte siamo due persone innamorate di ciò che facciamo; Conte-Napoli, si fa oppure no? De Laurentiis vuole aspettare.

Napoli, De Laurentiis: "La Champions è lunga, confido in Conte e nei 9 acquisti. Si era inquietato per la cessione di Kvaratskhelia ma abbiamo vinto comunque" - Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato a pochi istanti, a Sky Sport, del match tra il suo Napoli e il Manchester City. Secondo msn.com

De Laurentiis svela il momento più complicato di Conte a Napoli: “Ma non potevo dare quella soddisfazione” - Aurelio De Laurentiis ha parlato a pochi istanti dal fischio d'inizio di Manchester City- Segnala fanpage.it