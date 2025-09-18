De Laurentiis | Conte si è inquietato per la cessione di Kvaratskhelia ma San Gennaro ci ha messo del suo

Prima della sfida di Champions tra il Napoli e il City, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Le parole di De Laurentiis. Nuovo film scudetto? «Abbiamo lavorato duramente per tutto l’anno facendo tesoro anche del successo che man mano stavamo raggiungendo. Quindi giravamo in continuazione tante di quelle interviste e scene per rendere le emozioni che stavano vivendo i tifosi e tutti noi insieme. E’ un film che prenderà per mano il cuore di tutti i tifosi a Napoli e in Italia. Invito tutti i napoletani che vogliono rivivere quelle tappe a vederlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Conte si è inquietato per la cessione di Kvaratskhelia ma San Gennaro ci ha messo del suo»

Napoli, De Laurentiis: "Giochiamocela con ardore, Conte ha assorbito l'amore della città" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match di Champions League contro il Manchester City. Come scrive tuttomercatoweb.com