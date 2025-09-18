De Grandis su Pio Esposito | Il paragone con Dzeko? Lui è un regista offensivo e anche più tecnico ma se fai tutti quei gol in Serie B significa una cosa

Il noto giornalista Stefano De Grandis ha commentato così le parole di Pio Esposito il quale ha dichiarato di ispirarsi ad Edin Dzeko. Nel corso di una discussione a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato di Pio Esposito, l’attaccante dell’ Inter, che dopo l’esordio di ieri in Champions League contro l’Ajax ha dichiarato di ispirarsi a Edin Dzeko per migliorare il suo gioco. De Grandis ha elogiato la sua attitudine, sottolineando come Esposito sia pronto a dimostrare il suo valore, pur riconoscendo le difficoltà legate al turnover. Il turnover e la difficoltà di mantenere la chimica di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

