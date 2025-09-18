De Corato furioso presenta il conto | Pro-Hamas bloccano Milano e le sedi istituzionali Vanno fermati o Palazzo Marino paghi i danni

Il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato presenta il conto. Ed è un conto salato, argomentato da polemiche e che al netto di recriminazioni sterili, addebita ai Pro-Hamas disagi e speculazioni fuori budget. Palazzo Marino batta un colpo. O paghi le spese. Vergogna a Milano, De Corato: ora i pro-Hamas interrompono anche le sedute istituzionali. «Quanto successo in Consiglio Comunale, dove alcuni attivisti pro-Hamas hanno interrotto la seduta Istituzionale del Consiglio Comunale di Milano, ha dell’incredibile e la situazione oltre ad essere surreale è diventata assurda e di emergenza totale! Ma di questo passo dove andremo a finire? Dovranno preoccuparsi anche le sedi dei municipi milanesi ed il Consiglio Regionale a Palazzo Pirelli?», tuona De Corato al culmine dell’assurdo in scena ormai quotidianamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

