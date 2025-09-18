De Bruyne ritorno dolce-amaro a Manchester | fuori al 26? dopo il rosso a Di Lorenzo

Doveva essere la sua notte, il ritorno del Re nella sua vecchia casa. Ma la favola di Kevin De Bruyne all’Etihad Stadium si è trasformata in un racconto amaro, interrotto bruscamente dopo meno di mezz’ora. Non per un infortunio, non per una prestazione deludente, ma per una crudele scelta tattica, resa inevitabile dal destino. Lo striscione dedicato a De Bruyne “King Kev”: l’Accoglienza da Brividi. L’atmosfera, al suo ingresso in campo, era stata da brividi. I tifosi del Manchester City non hanno dimenticato i loro eroi. Striscioni ovunque: “King Kev”, “Once a Blue, Always a Blue”. Un tributo toccante per il fuoriclasse che per nove anni ha illuminato il loro stadio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

