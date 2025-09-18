De Bruyne omaggiato dai tifosi del Manchester City | quanta emozione FOTO

18 set 2025

Tutta l’emozione di Kevin De Bruyne per l’omaggio dei tifosi del Manchester City nella sera del suo ritorno. La gara fra Manchester City e Napoli è ricca di emozioni, specialmente per Kevin De Bruyne. Il belga è chiamato a trascinare gli azzurri nel loro ritorno in Champions League dopo un anno di assenza in un contesto piuttosto particolare: il centrocampista torna infatti dopo pochi mesi nello stadio e nella città in cui ha vinto tutto. De Bruyne commosso: l’accoglienza dei tifosi del Manchester City. L’accoglienza dei tifosi del Manchester City per De Bruyne, così, non poteva che essere incredibilmente emozionante, con cori e striscione dedicati a lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

