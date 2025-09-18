De Bruyne in silenzio prima della sfida al suo City la decisione era chiara | il retroscena
Kevin De Bruyne affronterà il suo passato e non sarà di certo semplice gestire l’emozione. Intanto, però, è emerso un retroscena importantissimo proprio sul belga. Il calcio, come spesso accade, regala emozioni incredibili. Tale affermazione è facilmente collegabile a Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, dopo aver vinto tutto con la maglia dei Citizens ha scelto di iniziare una nuova avventura. La parte conclusiva della sua carriera sarà a Napoli, dove ha trovato un gruppo capace di accoglierlo e proteggerlo. Il calcio, però, regala alcuni ritorni al passato ed è proprio quello che accadrà questa sera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: bruyne - silenzio
De Bruyne rompe il silenzio: la risposta al Napoli infiamma i tifosi (FOTO)
De Bruyne rompe il silenzio su Grealish: la risposta del belga fa impazzire i tifosi
Maurizio Sarri rompe il silenzio dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Mi dispiace per ieri sera, ma a volte ci sono situazioni familiari più importanti di una conferenza post-partita. Abbiamo fatto una buona gara difensiva, ma creato troppo poco davanti. Il Sassuol - facebook.com Vai su Facebook
Non l’avevo notato. Ho rivisto il video ed effettivamente Lucca è in fuorigioco sul gol di De Bruyne del 2-0 del Napoli: ostacola il difensore del Sassuolo che prova a saltare sul cross, e soprattutto prova a intervenire facendo partire in ritardo Turati. Dunque influi - X Vai su X
Napoli, per De Bruyne è già dentro o fuori; Disfatta Lecco: il Lumezzane cala il poker, tra i blucelesti cala il silenzio; Serie A: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Lecce salvo - I verdetti finali, la Serie A 2024/25 abbassa la saracinesca.
De Bruyne in silenzio, ha preferito far parlare Di Lorenzo in conferenza: il motivo - "De Bruyne non ama gli eccessi e per questo ha preferito passare la vigilia in silenzio, lasciando le luci della ribalza a Conte e Di Lorenzo": lo si legge su Repubblica oggi in ... Riporta tuttonapoli.net
Guardiola su De Bruyne: "Bello rivederlo. Mai avuto dubbi sull'impatto in A" - Parole al miele di Pep Guardiola per il suo ex pupillo, De Bruyne, che domani sfiderà il City per la prima volta in carriera da ex. Scrive tuttonapoli.net