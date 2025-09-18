De Bruyne è la sua grande notte…
Per uno strano scherzo del destino De Bruyne, il fuoriclasse belga, ritorna subito alla prima nella sua Manchester, la città ed il club che lo hanno cullato e fatto diventare un grande. Sarà la sua notte e tanta è l’attesa per il ritorno di un grande uomo che meriterà un’accoglienza da brividi, un abbraccio bilaterale che per un attimo unirà i cuori di ogni tifoso allo stadio ed a casa, inglese o napoletano che sia. De Bruyne torna al City: Gazzetta prevede la reazione di stasera dell’Etihad. “Nemmeno Kevin De Bruyne quando a fine maggio ha promesso che sarebbe tornato, immaginava che sarebbe successo così presto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: bruyne - grande
Sacchi su De Bruyne: «Un grande giocatore, ma penso che la grande fortuna del Napoli sia lui»
Napoli, Skrtel: «Lobotka pazzo di Conte, ecco cosa mi ha detto; De Bruyne una grande aggiunta»
Francesco Cicchella: “Napoli nel cuore, De Bruyne grande colpo”
Kevin De Bruyne al Corriere dello Sport: "Ho grande rispetto per Luka Modric. Sono felice di incontrarlo e giocarci contro. Ha avuto una carriera incredibile. Spero che faremo grandi partite quando ci affronteremo." Parole di stima da un campione all’altro, alla - facebook.com Vai su Facebook
De Bruyne non si pone limiti: "Siamo una grande squadra, possiamo crescere ancora tanto" #napoli - X Vai su X
Il City è favorito sul Napoli ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex Tuttosport; De Bruyne subito il City a 4 mesi dall' addio | è la sua partita del cuore; Toney squalificato per 8 mesi, niente Inghilterra: ha ammesso 232 violazioni delle regole.
Pagina 2 | De Bruyne e la standing ovation prevista dalla sua Manchester: il ritorno a casa di King Kev - Per il centrocampista del Napoli sarà una serata indimenticabile ... corrieredellosport.it scrive
De Bruyne torna da ex a Manchester, chi è: età, altezza, stipendio, il trasferimento al Napoli, le origini, il tradimento dell'ex fidanzata - Dopo dieci anni in maglia Citizens, si presenta per la prima volta da avversario, con l'obiettivo di difendere i colori ... Come scrive msn.com