Per uno strano scherzo del destino De Bruyne, il fuoriclasse belga, ritorna subito alla prima nella sua Manchester, la città ed il club che lo hanno cullato e fatto diventare un grande. Sarà la sua notte e tanta è l’attesa per il ritorno di un grande uomo che meriterà un’accoglienza da brividi, un abbraccio bilaterale che per un attimo unirà i cuori di ogni tifoso allo stadio ed a casa, inglese o napoletano che sia. De Bruyne torna al City: Gazzetta prevede la reazione di stasera dell’Etihad. “Nemmeno Kevin De Bruyne quando a fine maggio ha promesso che sarebbe tornato, immaginava che sarebbe successo così presto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - De Bruyne, è la sua grande notte…