de bruyne accolto con cori e striscioni dai tifosi del city

Manchester City- Napoli, è un ritorno a casa per De Bruyne che è entrato all’Etihad Stadium con una calorosissima accoglienza da parte die tifosi inglesi. Ad inizio gara cori dei tifosi inglesi per De Bruyne e striscione che recita “King Kev”. Bonito homenaje de la afición del City a De Bruyne, que hoy vuelve con la camiseta del Nápoles #UCL pic.twitter.com6XVPDJh07e — MARCA (@marca) September 18, 2025 Schitterend: Kevin De Bruyne keert met Napoli terug bij Manchester City en ziet dan DIT als hij het veld betreedt #mcinap #KdB #KingKev Beeld: Ziggo Sport pic.twitter.comxHmzif5xLF — FCUpdate.nl (@FCUpdatenl) September 18, 2025 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

