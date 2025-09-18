DDL Montagna | Legge demagogica e populista occasione mancata

“Demagogico e populista, non capisco cosa ci sia da festeggiare”. Così l’onorevole Gian Antonio Girelli, deputato del Partito democratico, commenta l’approvazione in Senato del disegno di legge sulla montagna, criticando l’entusiasmo della maggioranza.Risorse inadeguate“Le risorse indicate, circa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Legge sulla montagna, perché è un’occasione persa: “Poche risorse e niente per l’adattamento climatico”

Approvata la legge montagna, 200 milioni per contrastare spopolamento e garantire servizi. Calderoli: “Orgoglioso per approvazione, zone montane sono realtà strategiche per Italia”

Il ddl Montagna è legge, cosa prevede su caccia e lupi. Naturale (M5s): “Tentativo di aumentare i cacciatori”

DDL Montagna: Legge demagogica e populista, occasione mancata.

Ddl Montagna è legge: cosa cambia? - Con l’approvazione del cosiddetto ddl Montagna non si è solo salvaguardata la caccia sui valichi, ma vi sono altre importanti novità ... Come scrive armietiro.it

Il ddl Montagna è legge, per gli enti ci sono 200 milioni - 7 milioni di euro, nel 2022 sono diventate 100 milioni e dal 2023 siamo a più di 200 milioni. Si legge su italiaoggi.it