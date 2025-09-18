Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Goito, anni di minacce e insulti alla vicina di casa: arrestato 67enne ilgiorno.it
Spaccia droga vicino alle elementari in Bolognina, gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano ilrestodelcarlino.it
Guai seri per l’ex calciatore della Juventus: mandato d’arresto e multa tvzap.it
Napoli, Conte sfida Guardiola: un confronto all’insegna dei grandi numeri calcionews24.com
Topi in cucina: chiusa la mensa dei Vigili del fuoco. I sindacati: “Gravi carenze igieniche” bergamonews.it
Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave tg24.sky.it
Reni bioartificiali creati in laboratorio, primo passo concreto verso organi sintetici per il trapianto umano
Potremmo essere vicinissimi ad aprire le porte verso un nuovo futuro della trapiantologia. Un team ... ► ilfattoquotidiano.it
Sabatini commenta Ajax Inter: tre protagonisti silenziano le critiche pre gara
di RedazioneSabatini elogia le scelte e la risolutezza di Cristian Chivu: le parole su Sommer e Thur... ► internews24.com
Grande Fratello, concorrente shock: si tratta di un palestinese in fuga dal genocidio? Simona Ventura sorprende
Il Grande Fratello si prepara a tornare con una nuova edizione, e stavolta promette davvero di fare... ► donnapop.it
La sindaca Ferdinandi stanzia nuovi fondi per la sicurezza. "Ora controlli mobili e mirati su tutto il territorio"
La zona "rossa" a Fontivegge ha dato i suoi risultati in fatto di lotta al crimine nel periodo que... ► perugiatoday.it
Inter, il punto sugli infortunati in vista del Sassuolo: come stanno Lautaro e Darmian
Come stanno Lautaro e Darmian. Matteo Darmian torna a vedere la luce dopo lo stop che lo ha costret... ► ilnerazzurro.it
Perchè è stata annullata l’archiviazione per il caso Paula Almeida, morta dopo essere stata dimessa 3 volte dall’ospedale
Si dovrebbe riaprire il processo per la morte di Paula Almeida, morta in casa a soli 37 anni dopo e... ► fanpage.it
Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino
PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Giovedì 18 settembre Nadia Battocletti, 8: Semifinale dei 5000 gesti... ► oasport.it
Trump a Londra, firmato accordo con Starmer: “Legame con Gb indistruttibile”
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’ambito della visita di stato in Regno Unito, è s... ► lapresse.it
"Contro i luoghi comuni": a Torino tornano le Giornate della Legalità
Ritorna a Torino l’appuntamento con la cultura della legalità. Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2... ► torinotoday.it
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia nelle posizioni nobili con l’oro di Furlani
I Mondiali 2025 di atletica si disputano a Tokyo al 13 al 21 settembre. La capitale del Giappone os... ► oasport.it
Roma, truffa delle tre campanelle: turisti ingannati
Roma, 18 settembre 2025 – I carabinieri del comando Roma piazza Venezia hanno denunciato sette pers... ► ilfaroonline.it
Banchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo
Bergamo, 18 settembre 2025 - Chiusa per topi: la mensa del comando provinciale dei vigili del fuoco... ► ilgiorno.it
"Il nuovo fondo di indennizzo per le vittime del crac Parmalat è tardivo"
Il nuovo fondo messo a disposizione al Mef per l'indennizzo dei risparmiatori vittime dei crac Par... ► parmatoday.it
Alle 18 l’Italia si illumina di solidarietà contro la SLA
Alle 18 del 18 settembre 2025 l’Italia intera si prepara a spegnere le ombre per accendere una luce... ► sbircialanotizia.it
Mondiali di Tokyo, Battocletti in finale nei 5000
L’azzurra chiude seconda in batteria in 14:46.36 e sabato correrà per una nuova medaglia. Pernici f... ► sportface.it
“Un sogno per volare”: Festival musicale in tre giorni dedicato a Domenico Modugno
SAN PIETRO VERNOTICO - Tutto pronto a San Pietro Vernotico per "Un Sogno per Volare”, il primo Fes... ► brindisireport.it
Brigitte Macron pronta a fornire in tribunale le prove di essere nata donna. Il presidente: “Devo difendere il mio onore!”
Brigitte Macron è pronta a presentare in un’aula di tribunale statunitense documentazione fotog... ► secoloditalia.it
Addio all'imprenditore Roberto Rosini, punto di riferimento per il settore calzature
Si è spento dopo una lunga malattia Roberto Rosini, noto imprenditore triestino triestino conosciu... ► triesteprima.it
Scarpe da uomo comode, leggere e traspiranti: le Under Armour sono la scelta giusta per tutte le occasioni
Le Under Armour Charged Assert 10 in colorazione nera rappresentano una soluzione interessante per ... ► quotidiano.net
One punch man stagione 3: data di uscita ufficiale
annuncio della data di uscita di one-punch man stagione 3 La serie anime One-Punch Man ha recenteme... ► jumptheshark.it
Studentessa francese morta in casa, i legali dei genitori si oppongono all'archiviazione
LECCE - A quasi due anni dalla morte della 21enne francese Julie, che si trovava a Lecce nell'ambi... ► brindisireport.it
“Troppo vino: si teme per i prezzi delle uve”. Il Primitivo di Manduria denuncia la mancanza di un catasto vitivinicolo pugliese
Di fronte ad una vendemmia ottima e quantitativi a +10%, la presidente del Consorzio Novella Pastore... ► gamberorosso.it
L’ex patron dell’Inter Erick Thohir è il nuovo ministro dello Sport in Indonesia
Erick Thohir, ex proprietario dell’Inter, è il nuovo ministro della Gioventù e dello Sport in Indo... ► lettera43.it
"Brigitte era un uomo", la moglie di Macron proverà a dimostrare di essere nata donna con "fotografie ed esami scientifici" nel processo per diffamazione contro Owens
Le prove saranno mostrate durante il processo per diffamazione intentato da Brigitte ed Emmanuel M... ► ilgiornaleditalia.it
A Pisa scorta “anti Antifa” per il professore finito nel mirino dei collettivi Pro Pal
Ad accompagnare il professor Rino Casella al rientro in aula, all’università di Pisa, ci sarann... ► secoloditalia.it
Colazione in musica: a Milano debutta “The Oaties House” di Kellogg’s
Il “crunch” della colazione ha una nuova voce: quella della nuova linea Kellogg’s Oaties, che debut... ► ilgiornale.it
Aster allestisce waterfront e accessi cittadini per il salone nautico
In occasione del Salone Nautico 2025, Aster ha realizzato una serie di interventi coordinati, su i... ► genovatoday.it
Brigitte Macron, in tribunale le prove fotografiche che è una donna
Emmanuel e Brigitte Macron sono pronti a presentare prove fotografiche e scientifiche in un tribuna... ► dilei.it
Pene più severe per chi falsifica i video con l’Intelligenza artificiale
È legge il ddl che istituisce il reato di «illecita diffusione di contenuti generati o manipolati ... ► laverita.info
Attentati esplosivi, la sindaca scrive a Ministero e Regione: "Abbiamo bisogno di supporto"
Parla ancora una volta di “fatto inaccettabile e gravissimo” la sindaca di Latina Matilde Celentan... ► latinatoday.it
Conferenza 'Il valore dell'olio evo: salute, sport, infanzia' a Caprona
La conferenza “Il Valore dell’Olio EVO: Salute, Sport, Infanzia” a cura del Dott. Giovanni Gravina... ► pisatoday.it
"Non stiamo con governi criminali". Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna: cosa è successo
Un container di prodotti esplosivi destinati a Haifa è stato bloccato nel porto di Ravenna dopo una... ► ilgiornale.it
Reggiana Catanzaro, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Gli emiliani vogli... ► sport.periodicodaily
Pio Esposito a Inter TV: «Abbiamo realizzato tutti gli esordi e ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto»
di RedazionePio Esposito, attaccante nerazzurro, ha raccontato la sua prima esperienza europea e il ... ► internews24.com
Retro (ma cool), oppure effetto lama iper sexy. La sfida tra le tendenze scarpe dell'inverno 2025 è aperta
La stagione fredda alle porte non lascia margini di indecisione: la vera sfida non è sul tacco, né ... ► iodonna.it
Guardare i film dello Studio Ghibli aiuta a i ragazzi a essere più felici? Sì, secondo uno studio
Secondo una ricerca internazionale film dello Studio Ghibli e alcune tipologie di videogioco non so... ► fanpage.it
Vendita dell'Api alla Socar, per i consiglieri del Pd di Falconara «è emersa tutta la disinformazione dell’amministrazione»
FALCONARA MARITTIMA – Inutile nascondersi. A Falconara Marittima l’argomento che tiene banco è que... ► anconatoday.it
Codau 2025, Gianotti (Aws Italia): "Trasformazione digitale può accelerare i percorsi di formazione"
Milano, 18 set. (Adnkronos) - “Ci troviamo al 22esimo convegno di Codau, all'Università Cattolica d... ► iltempo.it
Justin Bieber e la moglie Hailey, le dieci regole della loro vita familiare
A sette anni dal loro matrimonio, hanno condiviso i principi che guidano la loro quotidianità e che ... ► vanityfair.it
Mo: Idf, 'attentatore valico Allenby ha accoltellato vittime'
Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - L'aggressore giordano che ha compiuto l'attacco mortale al valico di... ► iltempo.it
Juve, Vlahovic bomber ma è in scadenza: per ora niente rinnovo
Torino, 18 settembre 2025 – Chi l’avrebbe detto? Quattro gol in quattro gare ufficiali per Dusan Vl... ► sport.quotidiano.net
Forbidden fruit, anticipazioni turche: Yildiz ed Ender alleate
Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra ... ► superguidatv.it
Topi in cucina: chiusa la mensa dei Vigili del fuoco. I sindacati: “Gravi carenze igieniche”
Nel giorno della visita del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’ingegner Eros Mannino... ► bergamonews.it
Galleria di base Brennero, Salvini: "Questo è l'unico Green Deal"
Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbat... ► lapresse.it
Pozzuoli: scoperti furti di energia elettrica, 9 persone denunciate dai Carabinieri
Controlli a via Seneca a Pozzuoli: famiglie collegate abusivamente alla rete pubblica da un anno ... ► puntomagazine.it
Allarme aggressioni omofobe: “Cicatrici nel corpo e nella mente, serve una legge subito”
Il tema si fa più caldo dopo la storia di Alessandro Ansaldo, il 25enne che nei giorni scorsi ha de... ► notizie.com
Mattarella a Bagnoli, il quartiere prepara la protesta: "Vogliamo la messa in sicurezza"
Lunedì 22 settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Bagnoli per l’inaugura... ► napolitoday.it
Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: quando parlerà il mister bianconero alla vigilia della sfida
di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Verona Juve: tutti i dettagli su quando il mister parler... ► juventusnews24.com
Il Bodo/Glimt segna grazie a un calciatore che entra in campo tutto solo a palla in gioco: la regola
Il gol del pareggio del Bodo/Glimt al 90' della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga ha... ► fanpage.it
Università, i Career Days sono un successo: oltre 350 partecipanti agli eventi di settembre
Sono oltre 350 i partecipanti - tra studenti e laureati - che il 17 e il 18 settembre hanno preso ... ► pisatoday.it
Fratoianni: “Israele ci ha cancellato il visto e ci nega l’ingresso dopo la visita in Cisgiordania”
L’ambasciata israeliana “ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in miss... ► ilfattoquotidiano.it
Salvini: “Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici”
Matteo Salvini ha abbracciato l’ambasciatore russo Paramonov dopo che lo stesso aveva attaccato l’I... ► gbt-magazine.com
“Non ho lanciato né abbandonato il mio cane”, il conte Robert Filo della Torre si difende dalle accuse
Il conte Robert Filo della Torre respinge le accuse, dopo la segnalazione di una donna per violenza... ► fanpage.it
Decarbonizzazione e riconversione del petrolchimico: tavolo in prefettura
BRINDISI – Un tavolo interministeriale sulla decarbonizzazione è stato convocato, per la mattina d... ► brindisireport.it
Disagi sulla linea Lecco Ballabio, Linee Lecco: "Modifica necessaria"
In merito alle recenti segnalazioni relative alla soppressione di una corsa della linea 7, Linee L... ► leccotoday.it
Cosmofarma Roadshow, la prestigiosa fiera della farmacia arriva a Genova il 27 settembre
Farà tappa a Genova, sabato 27 settembre 2025, Cosmofarma, l'importante fiera dedicata al mondo de... ► genovatoday.it
Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»
BOLOGNA, 18 SET - Due container di esplosivi diretti ad Haifa (in Israele) sono stati bloccati nel p... ► ilmessaggero.it
Global Sumud Flotilla»: la copertura umanitaria che parla il linguaggio di Hamas
La traversata della Global Sumud Flotilla, la missione navale partita con l’obiettivo dichiarato di... ► panorama.it
Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: «Questo è il valore dato alla vita»
Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. È l’esito della vicenda giudiziaria sulla strage del Mott... ► panorama.it
Inter, Lautaro e Darmian pronti al rientro: il capitano torna in campo contro il Sassuolo
La partita contro l’Ajax ha riportato il buon umore in casa Inter che ha iniziato il percorso in Ch... ► forzainter.eu
Posata la prima 'pietra' dell'Hydrogen Hub: "Energia pulita per trasporti e industria del territorio" (VIDEO)
Sono iniziati ufficialmente oggi i lavori del nuovo Hydrogen Hub di Trieste, progetto promosso da ... ► triesteprima.it
Tifosi bergamaschi fermati a Parigi: rilasciati senza accuse
IL CASO. Sono stati rilasciati senza alcuna accusa i 19 tifosi dell’Atalanta fermati a Parigi nella... ► ecodibergamo.it