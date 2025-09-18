Davvero mangiano cose del genere? Insulti alla cucina cinese bufera sulla tennista americana

Bufera sulla tennista statunitense Taylor Townsend, che si è resa protagonista di commenti denigratori nei confronti della cucina cinese, condividendoli con i propri followers sui social media e suscitando una grande indignazione. La 29enne, convocata insieme alle colleghe Jessica Pegula, Emma Navarro, McCartney Kessler e Hailey Baptiste, sta partecipando alle Finals della Billie Jean King Cup, il più prestigioso torneo tennistico per nazionali femminili in corso di svolgimento presso il Bay Sports Center di Shenzhen (16 - 21 settembre 2025). A suscitare grande sdegno sono state le sue esternazioni in occasione del giudizio espresso sui piatti preparati per le atlete dagli organizzatori nella cena di gala: pietanze tradizionali della cucina cinese che non hanno incontrato il favore della Townsend, per usare un eufemismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

