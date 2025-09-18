Davide Pecorelli il naufrago di Montecristo torna in libertà
Davide Pecorelli, il naufrago di Montecristo, torna in libertà. Nel processo di secondo grado che si è svolto al Tribunale di Scutari, i giudici lo hanno ritenuto estraneo all’accusa di truffa, la contestazione più grave che lo aveva portato ad essere estradato a Tirana per scontare quasi quattro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: davide - pecorelli
Davide Pecorelli è libero, lo ha deciso la Corte d’Appello di Tirana http://ow.ly/zI3a106m1WT [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Trg media. . IN CONDIZIONI ESTREME Dall'Albania Davide Pecorelli ha scritto un lungo messaggio in cui afferma di essere positivo all'Epatite C e di aver perso 12 chilogrammi in mendo di 4 mesi. A rispondere è stato il senatore Walter Verini. #trg #news #inf - facebook.com Vai su Facebook
Davide Pecorelli, il naufrago di Montecristo torna in libertà; Davide Pecorelli torna libero: assolto dalla Corte d'Appello di Tirana. Il Naufrago di Montecristo torna in Umbria; Pecorelli andrà in carcere in Albania. Il ministro conferma l’estradizione: Profonda ingiustizia ma non ho paura.
Assolto dalla truffa in Albania: il Naufrago di Montecristo torna libero - di Enzo Beretta Davide Pecorelli è stato assolto dal reato di truffa con gravi conseguenze nel processo di appello celebrato a Tirana ed è tornato libero. Scrive umbria24.it
Il naufrago Pecorelli oggi torna in campo per fare l’arbitro - Davide Pecorelli, 47 anni, ex arbitro di serie C, torna in campo a Trestina per arbitrare un'amichevole. Segnala lanazione.it