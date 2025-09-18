Davide Pecorelli il naufrago di Montecristo torna in libertà

Perugiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Pecorelli, il naufrago di Montecristo, torna in libertà. Nel processo di secondo grado che si è svolto al Tribunale di Scutari, i giudici lo hanno ritenuto estraneo all’accusa di truffa, la contestazione più grave che lo aveva portato ad essere estradato a Tirana per scontare quasi quattro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: davide - pecorelli

Davide Pecorelli, il naufrago di Montecristo torna in libertà; Davide Pecorelli torna libero: assolto dalla Corte d'Appello di Tirana. Il Naufrago di Montecristo torna in Umbria; Pecorelli andrà in carcere in Albania. Il ministro conferma l’estradizione: Profonda ingiustizia ma non ho paura.

davide pecorelli naufrago montecristoAssolto dalla truffa in Albania: il Naufrago di Montecristo torna libero - di Enzo Beretta Davide Pecorelli è stato assolto dal reato di truffa con gravi conseguenze nel processo di appello celebrato a Tirana ed è tornato libero. Scrive umbria24.it

Il naufrago Pecorelli oggi torna in campo per fare l’arbitro - Davide Pecorelli, 47 anni, ex arbitro di serie C, torna in campo a Trestina per arbitrare un'amichevole. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Davide Pecorelli Naufrago Montecristo