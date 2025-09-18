La sua candidatura era nell’aria: Davide Monaco, attuale direttore della Fondazione Terre Medicee, correrà nella lista civica a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani alle prossime elezioni Regionali. E subito tiene a precisare: "Non cambio casacca, sono sempre stato coerente e liberale". Da uomo con un passato politico sicuramente di centrodestra, intende motivare in modo esplicito la sua scelta di campo ricostruendone il filo logico. "Non amo la dicotomia “destra sinistra” sottolinea subito Monaco sono semplicemente sempre stato civico e indipendente. Nella mia professione di consulente finanziario autonomo, così come nella politica, ho sempre scelto la strada della libertà e dell’assenza di conflitti di interessi, scelta difficile ma coraggiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Davide Monaco con Giani: "Non è un cambio di casacca. Voglio aiutare il territorio"