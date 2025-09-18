Davide Monaco con Giani | Non è un cambio di casacca Voglio aiutare il territorio
La sua candidatura era nell’aria: Davide Monaco, attuale direttore della Fondazione Terre Medicee, correrà nella lista civica a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani alle prossime elezioni Regionali. E subito tiene a precisare: "Non cambio casacca, sono sempre stato coerente e liberale". Da uomo con un passato politico sicuramente di centrodestra, intende motivare in modo esplicito la sua scelta di campo ricostruendone il filo logico. "Non amo la dicotomia “destra sinistra” sottolinea subito Monaco sono semplicemente sempre stato civico e indipendente. Nella mia professione di consulente finanziario autonomo, così come nella politica, ho sempre scelto la strada della libertà e dell’assenza di conflitti di interessi, scelta difficile ma coraggiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: davide - monaco
EUROLEGA ? - Il mercato non si ferma ed il Monaco riunisce una coppia ex Olimpia: infatti accordo trovato tra i monegaschi e Nemanja Nedovic con la guardia serba che ritrova Mike James Il Monaco in questa sessione di mercato ha aggiunto: Kevarrius - facebook.com Vai su Facebook
Davide Monaco con Giani: "Non è un cambio di casacca. Voglio aiutare il territorio" - La sua candidatura era nell’aria: Davide Monaco, attuale direttore della Fondazione Terre Medicee, correrà nella lista civica a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani alle prossime elezioni Re ... Come scrive msn.com
Davide Monaco candidato con Giani: “Non cambio casacca, sempre stato coerente e liberale” - Il presidente della Fondazione Terre Medicee: "La Versilia deve avere un suo rappresentanta. Scrive luccaindiretta.it