David Tennant pensa sia sempre più difficile esprimere la propria opinione | È difficile non censurarsi

L'attore scozzese ha ammesso che essere attaccato per il proprio pensiero su questioni sociali e culturali suscita qualche timore e preoccupazione. David Tennant ha raccontato che sta diventando sempre più difficile esprimere la propria opinione nei confronti di questioni culturali e sociali. La star di Doctor Who e Good Omens, durante la Cambridge Convention della Royal Television Society, in passato è stato al centro di critiche e attacchi dopo aver parlato dei diritti delle persone transgender. Le difficoltà di Tennant nel condividere il proprio parere Durante il panel di cui è stato protagonista, David Tennant ha sostenuto che sta diventando sempre più difficile avere un dibattito aperto e onesto durante l'ascesa del populismo.

