David Gilmour | online il brano Between Two Points con la figlia Romany e il film concerto Live al Circo Massimo

Da ieri, mercoledì 17 settembre 2025, è online la performance live di David Gilmour del brano Between Two Points, eseguito insieme alla figlia Romany Gilmour. Il video, registrato a Roma durante il Luck and Strange Tour 2024, anticipa le nuove uscite che celebrano il ritorno del leggendario chitarrista dei Pink Floyd sul palco dopo quasi dieci anni. Live al Circo Massimo. Roma: evento speciale al cinema. Dal 17 al 24 settembre, nelle sale italiane arriva il film-concerto “Live al Circo Massimo. Roma”, distribuito da Nexo Studios come evento speciale. Diretto dal collaboratore di lunga data Gavin Elder, il film immortala la magia del debutto romano del tour, con le suggestive rovine del Circo Massimo a fare da scenografia naturale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - David Gilmour: online il brano Between Two Points con la figlia Romany e il film concerto Live al Circo Massimo

