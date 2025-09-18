Dave Bautista sembra infastidito dal fatto che James Gunn non lo abbia ancora invitato nel DCU

Dave Bautista parla apertamente del fatto di non aver ancora aderito al DC Universe di James Gunn. Il 2025 ha segnato una grande vittoria per il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, con il successo del nuovo film Superman con David Corenswet e il ritorno della serie TV Peacemaker con John Cena su HBO Max. La timeline del DCU è appena iniziata, però, dato che ci sono altri film e serie TV in lavorazione presso la DC Studios. Mentre molti progetti hanno visto la partecipazione di alcuni dei precedenti collaboratori di Gunn, uno di loro sta aspettando di ricevere la chiamata dall’ex regista del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Dave Bautista sembra infastidito dal fatto che James Gunn non lo abbia ancora invitato nel DCU.

