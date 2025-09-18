situazione attuale della dc universe e le dichiarazioni di dave bautista. Il panorama cinematografico dedicato ai supereroi sta vivendo una fase di grande trasformazione con l’avvio del nuovo DC Universe (DCU). Dopo il successo del Capitolo 1, intitolato “Gods and Monsters”, che ha visto la realizzazione di film come Superman Legacy e il ritorno della serie TV Peacemaker, l’universo DC si prepara a espandersi ulteriormente. In questo contesto, le parole di alcuni attori coinvolti assumono particolare rilievo, tra cui quelle di Dave Bautista. le dichiarazioni di dave bautista sulla sua partecipazione alla dc u. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dave Bautista deluso per l’assenza di un invito nel DCU da parte di James Gunn