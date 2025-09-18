Dave Bautista deluso per l’assenza di un invito nel DCU da parte di James Gunn
situazione attuale della dc universe e le dichiarazioni di dave bautista. Il panorama cinematografico dedicato ai supereroi sta vivendo una fase di grande trasformazione con l’avvio del nuovo DC Universe (DCU). Dopo il successo del Capitolo 1, intitolato “Gods and Monsters”, che ha visto la realizzazione di film come Superman Legacy e il ritorno della serie TV Peacemaker, l’universo DC si prepara a espandersi ulteriormente. In questo contesto, le parole di alcuni attori coinvolti assumono particolare rilievo, tra cui quelle di Dave Bautista. le dichiarazioni di dave bautista sulla sua partecipazione alla dc u. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: dave - bautista
Mai sottovalutare le bambine! Stasera in tv c'è l'action comedy per tutta la famiglia "My spy" con l'ex wrestler Dave Bautista
Film fantasy di dave bautista da flop a successo in streaming negli usa
In the Lost Lands: il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista
James Gunn ha svelato che inizialmente voleva ingaggiare Dave Bautista (interprete di Drax nei film sui Guardiani della Galassia) per il ruolo di #Peacemaker nel cinecomic DC The Suicide Squad – Missione Suicida del 2021: «Ho scritto il personaggio per D - facebook.com Vai su Facebook
Adesso, avete la mia attenzione. Scherzo, ma non del tutto: Karen Gillan entra nel cast del nuovo HIGHLANDER, quello con Henry Cavill protagonista, come Heather MacLeod. L'attrice si unisce a Dave Bautista, Russell Crowe e Marisa Abela, per la Regia di - X Vai su X