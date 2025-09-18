Data storica per Montedoglio | firmato il Certificato di Collaudo

Arezzonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firmato il Certificato di Collaudo della diga di Montedoglio. Martedì 16 settembre è una data storica per EAUT e per l’invaso sul fiume Tevere perché viene sancita l’entrata in regolare esercizio dell’infrastruttura al termine del lungo percorso di Collaudo Tecnico Speciale che ha preso il via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: data - storica

Data storica. Il ’Dlf’ compie cento anni

Data storica per Montedoglio: firmato il Certificato di Collaudo; Montedoglio, ok dalla commissione del MIT: la diga ha il suo collaudo; Acqua di Montedoglio: accordo storico Toscana-Umbria. Medioetruria, Giani: Lavoriamo per Rigutino.

Cerca Video su questo argomento: Data Storica Montedoglio Firmato