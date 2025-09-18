Daredevil stagione 3 | la rinascita della serie Marvel su Disney

il ritorno di daredevil: rinascita confermato per una terza stagione su disney+. La serie Daredevil: Rinascita si prepara a tornare con una nuova stagione, confermando così il suo successo tra gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. La notizia è stata ufficializzata da Brad Winderbaum, responsabile di TV, streaming e animazione presso Marvel, durante un'intervista rilasciata a IGN. Questa conferma rappresenta un importante passo avanti dopo le numerose speculazioni circolate negli ultimi mesi. posizione dei protagonisti e commenti dei membri del cast. divergenze sulle prospettive future della serie.

