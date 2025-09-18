Daredevil | Rinascita Stagione 3 Disney+ rinnova la serie Marvel

Daredevil: Rinascita avrà effettivamente una terza stagione su Disney+. Brad Winderbaum, responsabile TV, Streaming e Animazione della Marvel, ha rivelato la notizia a IGN in un’intervista. Le star Charlie Cox e Vincent D’Onofrio hanno espresso pubblicamente pareri divergenti sulla possibilità di una terza stagione. Cox, che interpreta il personaggio principale, non ci credeva, mentre D’Onofrio, che interpreta il cattivo Wilson Fisk, ha affermato su X che ci sono buone probabilità di una terza stagione. Dopo il finale della prima stagione ad aprile, lo showrunner Dario Scardapene ha rivelato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita debutterà a marzo 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it