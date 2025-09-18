Daredevil | Rinascita Stagione 3 Disney+ rinnova la serie Marvel
Daredevil: Rinascita avrà effettivamente una terza stagione su Disney+. Brad Winderbaum, responsabile TV, Streaming e Animazione della Marvel, ha rivelato la notizia a IGN in un’intervista. Le star Charlie Cox e Vincent D’Onofrio hanno espresso pubblicamente pareri divergenti sulla possibilità di una terza stagione. Cox, che interpreta il personaggio principale, non ci credeva, mentre D’Onofrio, che interpreta il cattivo Wilson Fisk, ha affermato su X che ci sono buone probabilità di una terza stagione. Dopo il finale della prima stagione ad aprile, lo showrunner Dario Scardapene ha rivelato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita debutterà a marzo 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita
Daredevil Rinascita 2, Krysten Ritter sul ritorno di Jessica Jones: "Lo sapevo da circa due anni"
La seconda stagione di Daredevil: Rinascita ribalterà le sorti di Luke Cage?
Daredevil: Rinascita, Vincent D’Onofrio risponde alle accuse sull’indebolimento di Kingpin
Durante un’intervista, lo showrunner Dario Scardapane ha stuzzicato sul ruolo di Bullseye nella seconda stagione di #Daredevil: Rinascita (in uscita nel 2026 su Disney+): «Rispondo alla domanda in modo un po’ vago, ma gran parte del divertimento del final - facebook.com Vai su Facebook
Daredevil: Rinascita 3, confermato il rinnovo della serie Marvel?; Daredevil: Rinascita, il produttore conferma che la serie Marvel è stata rinnovata per la stagione 3!; Daredevil: Rinascita, interviene Vincent D'Onofrio: Ci sono piani per la stagione 3.
Daredevil: Rinascita 3, confermato il rinnovo della serie Marvel? - Brad Winderbaum sembra abbia confermato in una recente intervista che le avventure di Matt Murdock proseguiranno con un terzo capitolo della storia. Secondo movieplayer.it
Daredevil: Rinascita | Ci sarà una terza stagione? - Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono attualmente in corso, ma i fan sono pronti a scommettere sull'arrivo di una ulteriore stagione. Da universalmovies.it