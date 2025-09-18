Daredevil | Rinascita 3 confermato il rinnovo della serie Marvel?
Brad Winderbaum sembra abbia confermato in una recente intervista che le avventure di Matt Murdock proseguiranno con un terzo capitolo della storia. Daredevil: Rinascita, secondo le fonti di Deadline, ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 3 da parte di Disney+. La testata avrebbe infatti confermato la notizia emersa grazie a una dichiarazione di Brad Winderbaum, responsabile dei progetti Marvel per la tv e le piattaforme di streaming, compiuta durante un'intervista a IGN. Le ipotesi del rinnovo della serie In precedenza Charlie Cox aveva ammesso inizialmente che non pensava sarebbe stata realizzata una terza stagione di Daredevil: Rinascita, mentre Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk, aveva sostenuto ci fossero delle buoni probabilità che venissero realizzati ulteriori episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Durante un'intervista, lo showrunner Dario Scardapane ha stuzzicato sul ruolo di Bullseye nella seconda stagione di #Daredevil: Rinascita (in uscita nel 2026 su Disney+): «Rispondo alla domanda in modo un po' vago, ma gran parte del divertimento del final
