Daredevil | Born Again è stato già ufficialmente rinnovato per la terza stagione

“Daredevil: Born Again” dei Marvel Studios è stato ufficialmente rinnovato da Disney+ per una terza stagione, come confermato da Variety. Le riprese della serie, con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, inizieranno nei primi mesi del 2026. La notizia del rinnovo arriva dopo che online circolavano voci secondo cui il ritorno del diavolo si sarebbe concluso dopo sole due stagioni. Il protagonista della serie, Charlie Cox, ha dichiarato durante un panel del GalaxyCon a luglio che la seconda stagione, prevista per il 2026, sarebbe stata “l’ultima stagione” della serie. I fan hanno subito colto la frase, ma il co-protagonista di Cox, Vincent D’Onofrio, è intervenuto sui social media poco dopo per chiarire che “ Ci sono buone probabilità che ci sarà una terza stagione “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

