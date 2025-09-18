Danneggiata la sede della Rete dei Comunisti di Pisa

"Questa mattina abbiamo trovato una brutta sorpresa presso la sede della Rete dei Comunisti in via Sant'Andrea 31: qualcuno nella notte ha tentato di sfondare il vetro della porta d'ingresso. Non c'é riuscito, data la consistenza dell'infisso antisfondamento, ma il danno è notevole. Il danno.

Pisa, danneggiata la sede della Rete dei Comunisti

Pisa, danneggiata la sede della Rete dei Comunisti - "Crediamo che questa aggressione sia il frutto del clima avvelenato determinato dall'estrema destra del nostro paese "

Sede della Rete dei Comunisti a Pisa danneggiata nella notte. Vasapollo doveva tenere un incontro sui dazi USA. "Un avvertimento contro chi lotta contro il capitalismo e la ... - Nella notte tra lunedì e martedì la sede pisana della Rete dei Comunisti, in via Sant'Andrea 31, è stata oggetto di un atto vandalico: qualcuno ha tentato di sfondare il vetro della porta d'ingresso.