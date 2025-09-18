Daniele Rezza ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette l' età è un' attenuante | Immaturo

Per i giudici che hanno condannato in primo grado Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua la giovane età dell'imputato, 19 anni, è un'attenuante. Il ragazzo ha incrociato la sua vittima, 31 anni, la notte dell'11 ottobre 2024 a Rozzano (Milano). Si è avvicinato a lui con l'intenzione. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: daniele - rezza

Uccise per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari di Daniel Mastrapasqua

Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza

Omicidio Mastrapasqua, i familiari all’imputato Daniele Rezza in tribunale: “Morirai, t’ammazzo”

METADIETRO, la nuova opera di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con Antonio Rezza e con Daniele Cavaioli arriva al Piccolo Teatro di Milano dal 21 al 26 ottobre 2025. Questi gli appuntamenti: 21 ottobre – 19.30 22 ottobre – 20.30 23 ottobre – 19.30 - facebook.com Vai su Facebook

Daniele Rezza ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette, l'età è un'attenuante: Immaturo; Daniele Rezza condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, i giudici: «L'età è un'attenuante, era immaturo»; Daniele Rezza condannato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua: Il quartiere dove si cresce non è attenuante.

Daniele Rezza condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, i giudici: «L'età è un'attenuante, era immaturo» - Daniele Rezza, il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette da 14 euro, è stato condannato a 27 anni con ... Come scrive leggo.it

Omicidio Mastrapasqua, le motivazioni: “Essere nato a Rozzano non è attenuante, l’età sì” - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per aver ucciso a coltellate il giovane che tornava dal lavoro per rubargli un paio di cuffie ... Si legge su milano.repubblica.it