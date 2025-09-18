Daniele Rezza condannato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua | Il quartiere dove si cresce non è attenuante

La Corte d'Assise di Milano lo scorso 2 luglio ha condannato Daniele Rezza a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua. Secondo i giudici, il fatto che il 19enne provenga da Rozzano non può avere un peso nel riconoscimento delle attenuanti generiche: "Genererebbe un odioso pregiudizio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Daniele Rezza condannato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua: "Il quartiere dove si cresce non è attenuante" - La Corte d'Assise di Milano lo scorso 2 luglio ha condannato Daniele Rezza a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua

