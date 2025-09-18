Daniele Rezza condannato a 27 anni per l' omicidio di Manuel Mastrapasqua i giudici | L' età è un' attenuante era immaturo

Daniele Rezza, il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette da 14 euro, è stato condannato a 27 anni con l'attenuante.

Uccise per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari di Daniel Mastrapasqua

Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza

Omicidio Mastrapasqua, i familiari all’imputato Daniele Rezza in tribunale: “Morirai, t’ammazzo”

