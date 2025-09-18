Daniele Rezza condannato a 27 anni per l' omicidio di Manuel Mastrapasqua i giudici | L' età è un' attenuante era immaturo

Daniele Rezza, il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette da 14 euro, è stato condannato a 27 anni con l'attenuante. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Daniele Rezza condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, i giudici: «L'età è un'attenuante, era immaturo»

