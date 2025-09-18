D' Amico Bondioli e Charuri | le intitolazioni approvate dal Consiglio

Il nuovo campo oudoor in costruzione in via Cilea con i fondi Pnrr intitolato a Vincenzo D’Amico, calciatore, bandiera della Lazio, e l’ex Fulgorcavi a Gino Bondioli, allenatore e scopritore di giovani talenti; una strada in Borgo Sabotino per Celso Charuri, fondatore della Pro-Vida; infine, una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: amico - bondioli

https://latinaquotidiano.it/latina-dedica-spazi-e-vie-a-bondioli-damico-e-charuri/… #Latina #ConsiglioComunale #Intitolazioni #Bondioli #DAmico #Charuri #Toponomastica #Memoria - X Vai su X

Cinque gli azzurri ai quarti di finale. A parte per un veloce double set di Darderi contro Popko, per Travaglia - vittorioso su Cadenasso - e Bondioli - contro l’amico Caniato - non è stato semplice qualificarsi. A loro si aggiungono Pellegrino che si incontrerà con - facebook.com Vai su Facebook

D'Amico, Bondioli e Charuri: le intitolazioni approvate dal Consiglio; Latina dedica spazi e vie a Bondioli, D’Amico e Charuri; Latina onora Bondioli, D’Amico e Charuri: il Consiglio comunale approva all’unanimità le nuove intitolazioni.

Latina dedica spazi e vie a Bondioli, D’Amico e Charuri - Latina celebra Bondioli, D’Amico e Charuri con nuove intitolazioni approvate all’unanimità dal Consiglio comunale. Da latinaquotidiano.it