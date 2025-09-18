I l pelo, piccolo, ma potentissimo simbolo. Che ci sia o non ci sia, che lo si esibisca con nonchalance o che si decida di liberarsene, è una vera e propria dichiarazione di libertà di scelta, oltre che di cura, del proprio corpo. Con il motto “Free to Shine”, un invito e una metafora alla bellezza autentica, senza giudizi né pregiudizi estetici, Braun firma un’intera giornata alla Milano Beauty Week 2025, in collaborazione con iO Donna. L’occasione? Il lancio di Skin i-expert, device di luce pulsata hi-tech e smart, uno strumento d’avangiardia per una pratica, potente e personalissima epilazione duratura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dallo yoga flow di Denise Dellagiacoma al monologo "pelo e contropelo" di Chiara Francini, passando per le riflessioni della psicoterapeuta Giulia Amandolesi: con Braun, abbiamo celebrato il concetto di essere "free", libere, di curare il nostro corpo