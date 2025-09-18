Dall' Europa all' Italia robot cognitivi e AI generativa | all' IRCCS San Raffaele il primo incontro del progetto Tornado

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto all'IRCCS San Raffaele di Roma il primo incontro (Plenary Meeting e Assemblea Generale) del progetto europeo TORNADO (foundation models for robots that handle small, soft and deformable objects),  avviato a gennaio 2025 e finanziato nell'ambito di Horizon Europe (Grant Agreement n. 101189557) con il supporto della European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Durante la due giorni (17 – 18 settembre), i partner del consorzio TORNADO, tra cui università, centri di ricerca e aziende provenienti da tutta Europa, hanno fatto il punto sui progressi raggiunti in questi primi 8 mesi e hanno pianificato i passi successivi sulla gestione progettuale e tecnica, le attività di innovazione e comunicazione dei risultati, gli impatti attesi e gli indicatori di performance. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dall europa all italia robot cognitivi e ai generativa all irccs san raffaele il primo incontro del progetto tornado

© Iltempo.it - Dall'Europa all'Italia robot cognitivi e AI generativa: all'IRCCS San Raffaele il primo incontro del progetto Tornado

In questa notizia si parla di: dall - europa

Laureati in Medtec, dottori hi-tech: dall’alleanza Humanitas-Politecnico i primi 37 medici-ingegneri d’Europa

Trump minaccia ritiro truppe dall’Europa: bluff costoso o minaccia?

Pnrr, l’Italia promossa dall’Europa. Smentita l’opposizione

Dall’Europa alla Cina passando per USA e Giappone: quanto spendono i Paesi per la ricerca sulla robotica; Robotica nell’industria dell’auto, l’Ue supera gli USA nel 2024. Germania e Italia guidano l’automazione europea; Crisi demografica, l’Ue punta sui migranti, la Cina sui robot.

dall europa italia robotDall'Europa all'Italia robot cognitivi e AI generativa: all'IRCCS San Raffaele il primo incontro del progetto Tornado - Si è tenuto all’IRCCS San Raffaele di Roma il primo incontro (Plenary Meeting e Assemblea Generale) del progetto europeo TORNADO ... Riporta iltempo.it

dall europa italia robotItalia prima in Europa: varata la legge sull’IA - LA SVOLTA L’Italia è il primo paese europeo a recepire l’AI Act europeo, lo strumento varato dall’Ue, l’anno scorso, che fissava regole per evitare che ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Europa Italia Robot