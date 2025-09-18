Dall' Europa all' Italia robot cognitivi e AI generativa | all' IRCCS San Raffaele il primo incontro del progetto Tornado
Si è tenuto all'IRCCS San Raffaele di Roma il primo incontro (Plenary Meeting e Assemblea Generale) del progetto europeo TORNADO (foundation models for robots that handle small, soft and deformable objects), avviato a gennaio 2025 e finanziato nell'ambito di Horizon Europe (Grant Agreement n. 101189557) con il supporto della European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Durante la due giorni (17 – 18 settembre), i partner del consorzio TORNADO, tra cui università, centri di ricerca e aziende provenienti da tutta Europa, hanno fatto il punto sui progressi raggiunti in questi primi 8 mesi e hanno pianificato i passi successivi sulla gestione progettuale e tecnica, le attività di innovazione e comunicazione dei risultati, gli impatti attesi e gli indicatori di performance. 🔗 Leggi su Iltempo.it
