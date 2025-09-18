Dall’esordio da favola alla panchina | Sucic sulle montagne russe

La parabola del centrocampista nerazzurro è per ora in discesa. Servirà qualcosa in più per convincere Chivu  La stagione dell’ Inter continua a viaggiare su alti e bassi, così come quella di alcuni singoli. La vittoria di ieri contro l’ Ajax ha ridato respiro alla squadra di Chivu che aveva bisogno di una boccata d’aria fresca dopo due ko di fila contro Udinese e Juventus. (LaPresse) – Calciomercato.it Parte bene il percorso europeo dei meneghini con anche la lieta sorpresa legata alla prestazione di Pio Esposito che di fianco all’MVP Thuram ha colto alla grande l’occasione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

