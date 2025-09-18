Dall’esordio da favola alla panchina | Sucic sulle montagne russe
La parabola del centrocampista nerazzurro è per ora in discesa. Servirà qualcosa in più per convincere Chivu La stagione dell’ Inter continua a viaggiare su alti e bassi, così come quella di alcuni singoli. La vittoria di ieri contro l’ Ajax ha ridato respiro alla squadra di Chivu che aveva bisogno di una boccata d’aria fresca dopo due ko di fila contro Udinese e Juventus. (LaPresse) – Calciomercato.it Parte bene il percorso europeo dei meneghini con anche la lieta sorpresa legata alla prestazione di Pio Esposito che di fianco all’MVP Thuram ha colto alla grande l’occasione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: dall - esordio
Dall’esordio in Nazionale alla NBA: la nuova stella dell’Italia scelto dai Cavaliers
Wimbledon, oggi l’esordio di Alcaraz contro Fognini: lo spagnolo deve difendere il titolo dall’assalto di Sinner
Italia Femminile, tegola Beccari a poche ore dall’esordio a Euro 2025: convocata Bergamaschi
Thuram dal 1’, in panchina Lautaro Esordio in Champions dall’inizio per Pio Esposito Le scelte di Chivu per #AjaxInter #DAZN - X Vai su X
#MILAZZO DALL'OGLIO - Al Salmeri "Emozioni di settembre" per l'esordio - facebook.com Vai su Facebook