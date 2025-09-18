Dalle prime insinuazioni di due blogger francesi nel 2021 all' eco mediatica internazionale | così una teoria surreale e complottista sulla première dame è diventata un caso giudiziario che attraversa l' Oceano

In un'epoca in cui le fake news corrono più veloci della verità, c'è una storia che supera i confini dell'assurdo. È il caso di Brigitte Macron, première dame di Francia, che si trova oggi nella posizione kafkiana di dover dimostrare in un'aula di tribunale americana la sua identità biologica di donna. Una battaglia legale nata dalle ceneri tossiche della disinformazione digitale, dove il delirio complottista si è trasformato in persecuzione mediatica globale. Ma come può, una menzogna diventare così virale, da trascinare una delle donne più in vista d'Europa davanti alla giustizia statunitense?

© Iodonna.it - Dalle prime insinuazioni di due blogger francesi nel 2021 all'eco mediatica internazionale: così una teoria surreale e complottista sulla première dame è diventata un caso giudiziario che attraversa l'Oceano

