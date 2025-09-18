Dalle papere ai miracoli | ad Amsterdam Sommer si è già ripreso l' Inter

Lo svizzero era stato protagonista in negativo contro la Juventus, ma al debutto europeo con l'Ajax ha salvato il risultato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dalle papere ai miracoli: ad Amsterdam, Sommer si è già (ri)preso l'Inter

