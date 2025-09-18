Dalle bugie alla persecuzione Il principe azzurro ha un’altra vita Lo lascia e lui inizia a tormentarla

Per conquistarla si era spacciato per un dirigente della Nato che stanco di lavorare sempre all’estero poi aveva cambiato lavoro diventando un direttore della Fincantieri. Tutte frottole che poco a poco una 42enne anconetana ha scoperto. Il principe azzurro con cui ha avuto una storia d’amore durata un anno e mezzo aveva una relazione parallela con un’altra donna con la quale ha avuto tre figli e ci conviveva. La 42enne lo ha lasciato e bloccato su cellulare e social ma da quel momento per lei è stata la fine. L’uomo, 48 anni, originario di Ascoli Piceno, ha iniziato a perseguitarla: telefonate e messaggi da altri numeri di telefono, contatti sui social spacciandosi per altre persone, una volta si sarebbe finto anche un giocatore del Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

