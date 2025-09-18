Dalle auto al giardino della scuola | così spacciava cocaina

Bolognatoday.it | 18 set 2025

Sorpreso a spacciare cocaina nel giardino di una scuola elementare. Ancora un arresto della polizia, in zona Bolognina, quello di un cittadino tunisino di 28 anni, irregolare sul territorio. Mentre effettuavano un servizio di controllo nel quartiere, gli agenti della Squadra mobile - IV sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nel giardino della scuola Don Bosco di Pesaro 100 posti auto. L'assessore: «Il progetto non esiste» - PESARO «Cento posti auto nel giardino della scuola Don Bosco, Comune contro verde e mobilità sostenibile», dice l’associazione la Nostra Pesaro. Si legge su corriereadriatico.it

